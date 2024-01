En medio de la conmemoración del Día Nacional del Maestro, los educadores del municipio Caroní, estado Bolívar, se reunieron para hacer oír sus demandas en un grafitazo que buscaba recordar al gobierno regional su persistente lucha por condiciones dignas.

Este lunes 15 de enero, en un encuentro en Alta Vista, profesionales de la educación como Raquel Yance de la institución Bicentenario de la Independencia y Siri Gerdes, madre de tres niños, compartieron sus tristes testimonios.

Raquel Yance, con una cara de angustiada, expresó que ciertamente sus alumnos la inspiran, porque la miran con esos ojos de heroína.

«Ellos nos dicen la maestra todo lo sabe, la maestra me ama, pero en medio de eso hay carencia en nuestros hogares. Tenemos hijos que no están comiendo bien. No pueden ir ni siquiera a estudiar porque les faltan buenos alimentos», precisó.

Siri Gerdes, con 15 años de servicio y madre de tres niños, reveló a Nueva Prensa Digital la difícil situación que atraviesa.

«Las navidades de mis hijos, sin regalos. El regalito que recibieron fue el que le dieron de la comunidad, por los claps, los consejos comunales. Y bueno, gracias a Dios, tengo familiares fuera que siempre están mandando un poquito de aquí, un poquito de allá», aseveró.

Magisterio exige condiciones dignas en el Día Nacional del Maestro

Elsa González, ex secretaria del Sindicato Unitario del Magisterio Sumacaroní, denunció que les han quitado el 280% de sus prestaciones.

«Rechazamos contundentemente este sistema patria. Queremos que nos paguen nuestro aumento de salario. Queremos la discusión de la convención colectiva, porque está vencida desde hace cuatro años. No queremos bonos hambreadores», puntualizó.

El profesor Diógenes Sierralta, delegado de la Federación Venezolana de Maestros, expresó su profundo malestar insistiendo en que los docentes en este momento están en una situación prácticamente de mendicidad.

«Cuando nosotros hemos estudiado, hemos sido egresados de universidades públicas, hemos trabajado por 15, 20 años, en otros casos docentes que tienen 30 años, no les alcanza el salario ni siquiera para comprar sus propias medicinas, ni siquiera para comprar sus propios alimentos», mencionó.

Falta de respuestas del Gobierno

La Secretaria General del Colegio de Profesores, Aida González, destacó la falta de respuesta del gobierno ante la exigencia de un contrato colectivo, un salario digno y mejores condiciones para los docentes y las infraestructuras educativas en pésimas condiciones.

Los educadores, lejos de celebrar, se unieron en un grito unánime, exigiendo cambios concretos y justos.

«¡No estamos celebrando, estamos protestando!», esta fue alguna de las frases que se escuchaban en la carrera Guri de Alta Vista, donde se llevaba a cabo la actividad.

En un momento en que la educación y la salud de sus ciudadanos están en riesgo, su llamado a las autoridades gubernamentales es claro «el llamado es al Estado, que se aboque, porque ya tenemos tiempo en esta lucha. Y el gobierno como que le resbala», acentuó González.

Asimismo, indicó que le da tristeza que el gobierno no se aboque a sus exigencias. Asegurando que «no les interesa la educación y la salud tampoco de su pueblo. Esto para ellos no es prioridad, pues».

González dijo que en todos los países un presidente tiene que tener como prioridad la salud y la educación. Porque si no hay salud, lo demás no se puede ejecutar.

La voz de estos educadores resonó como un llamado urgente a la acción este 15 de enero Día Nacional del Maestro, no sólo en beneficio de su gremio, sino en defensa de la educación y el bienestar de las generaciones futuras.