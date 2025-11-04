El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó su apoyo a la decisión del gobierno de República Dominicana de posponer la X Cumbre de las Américas para 2026, originalmente programada para el 4 y 5 de diciembre de 2025 en Punta Cana.

Rubio agradeció la disposición del presidente dominicano, Luis Abinader, para acoger la cumbre y destacó la intención de organizar un evento productivo que fortalezca las alianzas y la seguridad regional.

La Cancillería dominicana explicó que la postergación responde a “profundas divergencias” presentes en la región que obstaculizan un diálogo efectivo y también al impacto negativo de recientes desastres naturales en el Caribe. La decisión fue consensuada con EE.UU. y otros socios estratégicos y busca garantizar un mejor contexto para el encuentro.

El aplazamiento sigue después de la polémica generada por la exclusión anunciada de Cuba, Nicaragua y Venezuela, enfocada en asegurar una mayor convocatoria, lo que provocó la decisión de líderes como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cumbre.

Este cambio evidencia las dificultades políticas y sociales en el hemisferio para lograr una integración fluida y refleja los desafíos que enfrentan los países anfitriones para equilibrar intereses y promover la cohesión regional.