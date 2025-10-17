El Ejército de Estados Unidos protagonizó este jueves un nuevo ataque contra un barco en aguas del mar Caribe, próximo a las costas de Venezuela, según confirmaron funcionarios estadounidenses a medios locales.

Esta acción, realizada por el Comando Sur, marca el sexto buque neutralizado desde agosto en el marco de una campaña intensificada contra las rutas marítimas del narcotráfico en la región.

A diferencia de operativos anteriores, en esta ocasión se ha informado sobre la existencia de sobrevivientes, siendo este el primer incidente donde se reportan rescatados, mientras que en los cinco ataques anteriores se registraron al menos 27 muertes entre los ocupantes de las embarcaciones.

El presidente Donald Trump no hizo un anuncio público habitual sobre esta acción en sus redes sociales, aunque la autorización para estos operativos encubiertos fue concedida por él mismo, delegando parte del mando a la Agencia Central de Inteligencia ( CIA). Además, Trump ha considerado la posibilidad de realizar operaciones militares en tierra para desmantelar las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela.

Aviones de combate

Desde agosto, el despliegue estadounidense ha incluido buques de guerra equipados con misiles guiados, aviones de combate modelo F-35, un submarino nuclear y aproximadamente 6,500 soldados, lo que ha elevado notablemente la tensión diplomática y militar con Caracas.

Las autoridades estadounidenses han sostenido que estas incursiones son legítimas acciones contra organizaciones criminales transnacionales vinculadas al tráfico ilícito y narcoterrorismo , responsabilizando al régimen venezolano por el aumento del narcotráfico. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha condenado estos ataques como actos de agresión y ha respondido con movilizaciones aéreas y vigilancia naval reforzada cerca de sus costas.

Esta escalada militar en el Caribe refleja una creciente confrontación entre Estados Unidos y Venezuela en medio de la administración Trump, con graves implicaciones para la estabilidad regional y las relaciones bilaterales.