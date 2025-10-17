El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el alto mando político y militar del país está “más unido que nunca” para defender la patria en medio del despliegue naval de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, acción que el chavismo condena como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen.

En un acto transmitido por Venezolana de Televisión ( VTV ), Maduro lanzó un mensaje directo a sus adversarios: “Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias: hoy el alto mando político-militar de la revolución estamos más unidos y resteados que nunca en defender nuestra patria, imbéciles”, afirmó con firmeza.

El mandatario destacó que 6,2 millones de venezolanos están registrados en la Milicia Bolivariana, institución que forma parte del sistema integral de defensa nacional y que recoge a civiles comprometidos con la soberanía del país.

A su lado estaba la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que hizo público en su canal de Telegram un mensaje desmintiendo una nota del Miami Herald que la involucraba en un supuesto ofrecimiento a Washington para liderar un Gobierno de transición sin Maduro. Rodríguez enfatizó que la revolución bolivariana mantiene un alto mando político y militar compacto y unido, respaldado por la voluntad del pueblo.

Juntos y unidos

En un gesto que difundió en redes sociales, Rodríguez compartió una fotografía sonriente junto a Maduro, escribiendo: “Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de Hugo Chávez. No han podido ni podrán”.

Esta declaración del gobierno venezolano llega en un contexto de tensión por el despliegue militar estadounidense en la región, con el envío de buques, aviones y tropas cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas interpreta como una estrategia para desestabilizar el país.

A pesar de las amenazas externas, el chavismo ratifica su cohesión política-militar y prepara maniobras para preservar la soberanía, declarando que la defensa de la nación es ahora más férrea que nunca.