El Ejército de Estados Unidos realizó un nuevo ataque en el Mar Caribe contra una presunta embarcación vinculada al narcotráfico, en una operación que dejó cuatro muertos, según confirmó un funcionario del Pentágono a la cadena CBS News.

Se trata del más reciente episodio de una serie de acciones militares emprendidas desde septiembre, periodo en el que Washington ha destruido más de veinte embarcaciones en aguas internacionales, con un saldo de al menos 80 fallecidos. La administración del presidente Donald Trump sostiene que se trata de parte de una campaña antidrogas, aunque los detalles sobre los blancos y los procedimientos permanecen en reserva.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido los ataques, calificando a los objetivos como “narcoterroristas”. Sin embargo, hasta el momento el gobierno estadounidense no ha presentado evidencia concreta que vincule las embarcaciones atacadas con el tráfico de drogas ni con amenazas directas a la seguridad nacional.

Organismos internacionales y especialistas en derecho internacional han expresado preocupación por la legalidad de estas operaciones. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a abrir una investigación independiente, advirtiendo que existen indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales.

El ataque se produce mientras Washington incrementa su presencia militar en el Caribe, tras el ingreso a la región del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por varios buques de guerra. El Pentágono confirmó que la flota opera bajo el Comando Sur, responsable de las misiones estadounidenses en América Latina y el Caribe.