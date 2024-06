Ciudad Guayana. El 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, es un día dedicado a promover la educación vial como una estrategia para reducir los accidentes de tránsito, así como sus gravísimas secuelas, que alcanzan cifras dramáticas.

Según la Organización Mundial de la Salud, la inseguridad vial en el mundo se ha convertido en una endemia social. Por esto se llama a un profundo cambio cultural, a fin de revertir la problemática del tránsito a nivel mundial.

Todos, conductores de autos y camiones, peatones, motociclistas, ciclistas, deben preservar su ámbito de responsabilidades, velando por su seguridad sin contraer riesgos. El tránsito debe desarrollarse como un modo de convivencia social.

Conocimiento de normas y señales

Dicha estrategia comprende el conocimiento de normas y señales de circulación y el desarrollo de actitudes y prácticas de prevención de accidentes.

En este Día Mundial de la Seguridad Vial es un buen momento para repasar todo aquello que aprendimos al manejar y que quizá hemos ido dejando en desuso, lo que llega a provocar situaciones de peligro que en ocasiones terminan en accidentes.

Buenos hábitos de seguridad vial

Revisar el estado del vehículo

Una pequeña revisión nos puede salvar de un gran susto, por eso nunca deberíamos perder esta buena costumbre, y realizar revisiones periódicamente y especialmente cuando nos disponemos a viajar.

Ajustar el asiento del conductor y los retrovisores

Un gesto muy sencillo que olvidamos a menudo, y que resulta de vital importancia especialmente en aquellos casos en los que compartimos el auto con familiares, parejas o amigos. En el caso de los retrovisores deberíamos revisarlos siempre, antes de arrancar el automóvil.

Ponerse el cinturón de seguridad

Es increíble, pero cierto. Todavía existen conductores que siguen sin ponerse el cinturón de seguridad, muchas veces porque realizan desplazamientos cortos.

Pues bien, en estos casos es igual o más importante que en el resto de desplazamientos, tanto como advertir y recomendar a las personas que nos acompañan en el viaje que también hagan uso del cinturón. No pensemos únicamente en las multas de tráfico, pensemos en algo mucho más relevante, nuestras vidas.

Utilizar los intermitentes

Indicar siempre nuestra intención de hacer un cambio de carril, una incorporación, un giro, etc. Posiblemente, este sea uno de los hábitos que más se pierden con la práctica, cuando es uno de los más sencillos de poner en práctica.

Dos manos en el volante

Si en aquel examen donde aprobamos la licencia de conducir no soltábamos las manos del volante ni un instante, ahora debemos hacer lo mismo, ya que la mejor forma de solventar cualquier imprevisto en la vía es sujetándolo bien.

Mantener la distancia de seguridad

Es fundamental que mantengas una buena distancia que te permita detener el auto en caso de que el vehículo de adelante frene intempestivamente.

Prestar atención a tu alrededor

Estar pendiente de todos los movimientos circundantes a tu vehículo te proporciona seguridad a ti y a los otros carros, los peatones y medios de traslado más frágiles como motos y bicicletas.

Vigilar las señales y respetarlas

Saltarse un stop o un semáforo en rojo puede ser despiste, pero también hay quien lo hace intencionadamente. Por eso, para esas otras señales que nos pueden resultar más difíciles de ver, lo mejor es mantenerse alerta para no perderse ni una.

Sin distracciones innecesarias

No hay nada que no pueda esperar a que concluyas tu trayecto. Si no es así, para y soluciónalo: llama, ráscate un pie o plántale un beso a tu pareja, pero siempre detenido.

Por supuesto nada de celulares, ni siquiera para mirar un momentito de quién es el WhatsApp que acaba de entrar.

Velocidad justa

La norma dice que no se puede ir a menos de 60 km/h en autopistas y autovías, y en el resto de carreteras no puede ser inferior a la mitad de la velocidad máxima del tramo.

OTRAS EFEMÉRIDES

1813: Le regalan perro al Libertador Simón Bolívar, el cual llama Nevado.

1823: Batalla de Cumarebo.

1907: El francés Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color.

1935: Crean Alcohólicos Anónimos.

1943: Patentan el bolígrafo.

Día Internacional de la Heráldica.

NACIMIENTOS

1786: Nace Antonio Ricaurte | Militar colombiano.

1921: Nace Brígido Iriarte | Multiatleta venezolano.

1931: Nace João Gilberto | Músico y cantante brasileño.