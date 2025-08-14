Margot Benacerraf fue una directora de cine, guionista y escritora venezolana, considerada una pionera del cine en su país.

Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central de Venezuela y cine en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París. Entre sus obras más destacadas se encuentran los documentales Reverón (1952) y Araya (1959).

Por esta última, recibió dos premios en el Festival de Cannes en 1959.

Benacerraf también fue una importante promotora cultural. En 1966, fundó la Cinemateca Nacional de Venezuela, la cual dirigió durante tres años.

Para 1993, creó la Fundación Audiovisual Margot Benacerraf, dedicada a la difusión de la cultura audiovisual.

Benacerraf recibió diversas distinciones a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Nacional de Cine de Venezuela en 1995 y la Medalla Páez de las Artes en 2019.

Falleció en Caracas a los 97 años.

OTRAS EFEMÉRIDES

1947: El Dominio de Pakistán logra su independencia del Imperio británico tras la partición de la India o India Británica.

1983: Inauguran los IX Juegos Panamericanos en Caracas.

1990: Inauguran el Museo Alejandro Otero en Caracas.

1998: La Península de Paraguaná se convierte en zona libre para la inversión turística.

2013: Inaugura el Cabletrén de Petare, más conocido como el Cabletrén Bolivariano.

2013: Lanzan la plataforma de mensajería Telegram.

2019: La francesa Stéphanie Frappart se convierte en la primera mujer en arbitrar una final masculina de la UEFA.

NACIMIENTOS

1885: Nace Stephen J. Poplawski | Inventor y empresario polaco.

1940: Nace Lila Morillo | Actriz y cantante venezolana.

1961: Nace Alba Roversi | Actriz venezolana.

1965: Nace Luis Moncho Martínez | Actor, comediante, humorista, guionista, caricaturista, animador y productor televisivo venezolano.

FALLECIMIENTOS

1956: Muere Bertolt Brecht | Dramaturgo y poeta alemán.

1988: Muere Enzo Ferrari | Empresario italiano.