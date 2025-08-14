La NBA anunció la formación de los grupos de la tercera edición del NBA In-Season Tournament, denominado Emirates NBA Cup por motivos de patrocinio, y cuya final se disputará el 16 de diciembre en Las Vegas.

El torneo repetirá la fórmula de las dos ediciones anteriores, repartiendo los 15 equipos de cada conferencia en tres grupos distintos:

Grupo A del Este

Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers Indiana Pacers Toronto Raptors Washington Wizards

B del Este

Boston Celtics Brooklyn Nets Detroit Pistons Orlando Magic Philadelphia 76ers

C del Este

Charlotte Hornets,

Chicago Bulls

Miami Heat

Milwaukee Bucks

New York Knicks

Grupo A del Oeste

Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns

Sacramento Kings

Utah Jazz

B del Oeste

Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans

C del Oeste

Denver Nuggets

Golden State Warriors

Houston Rockets

Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs

La fase de grupos se disputará del 31 de octubre al 28 de noviembre.

Clasificación

Clasificarán a la siguiente ronda los tres campeones de cada grupo y el mejor segundo clasificado de cada conferencia.

Los cuartos de final se disputarán a partido único el 9 y 10 de diciembre en el estadio de uno de los dos equipos clasificados, mientras que Las Vegas será de nuevo la sede de las semifinales y la final el 13 y el 16 de ese mes.

Los Milwaukee Bucks son los vigentes campeones del torneo, tras derrotar en la final de la última edición a los Oklahoma City Thunder.