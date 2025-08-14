El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que agrupa a familiares de presos políticos en Venezuela, celebró este miércoles la excarcelación de la activista Martha Grajales, pero dijo que la lucha se mantiene hasta que le otorguen la libertad plena.

«Su excarcelación, tras días de detención arbitraria, es un triunfo de la solidaridad nacional e internacional, de todas y todos quienes reconocemos el trabajo noble y admirable de ella», señaló el comité en un comunicado publicado en Instagram.

Grajales fue detenida el pasado viernes tras participar en un acto a las afueras de la sede de la ONU en Caracas, en rechazo a las agresiones que sufrieron activistas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, que exigían la revisión de los casos de sus parientes, presos en el contexto de la crisis posterior a las elecciones de julio de 2024, un hecho que reconoció la Defensoría del Pueblo.

Proceso judicial

El comité indicó que esta «victoria» reafirma su convicción de que la «unión y la denuncia son herramientas poderosas para enfrentar la justicia».

«Le damos las gracias a cada persona, organización y voz que se sumó a la exigencia para que ella pueda estar hoy con su familia», añadió el mensaje.

Así mismo, el comité dijo que la valentía de Grajales al acompañarlas en su lucha por liberar a sus familiares, «incluso desde la detención», es un ejemplo que las inspira a «seguir adelante».

«Sin embargo, la lucha no ha terminado. El proceso judicial en su contra continúa. Por ello, exigimos su libertad plena y la anulación de todos los cargos, ya que ella no ha cometido delito alguno», apostilló la organización.

Nicolás Maduro

Además, el comunicado reafirmó la lucha por la libertad de sus parientes, detenidos tras las presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral proclamó el triunfo del mandatario Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la oposición mayoritaria de Venezuela.

«Desde este comité seguiremos incansablemente hasta lograr que la verdad y la justicia prevalezcan y la solidaridad es nuestro mayor motor», apuntó el mensaje.

Grajales fue excarcelada este martes, tras recibir una medida sustitutiva, informó su esposo, Antonio González.

En un video publicado en Instagram, González sostuvo que Grajales recibió la medida aproximadamente a las 21.00 horas locales del martes (01.00 GMT del miércoles).

Según González, quien también hace parte de SurGentes, su esposa enfrenta cargos por los presuntos delitos de conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir, que a su juicio, son de «gravísimo talante» y que -dijo- ella «no cometió».