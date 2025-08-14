El equipo de ciclismo de pista de Colombia fue gran protagonista este miércoles al ganar las pruebas de ómnium femenino y velocidad masculino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La colombiana Luciana Osorio obtuvo 134 puntos tras las 64 vueltas del ómnium femenino y se alzó con el oro. La argentina Julieta Benedetti fue plata con 131 unidades y la chilena Javiera Garrido ganó el bronce con 121 enteros.

En segundo turno, el también colombiano Nicolás Olivera también se subió a lo más alto del podio tras derrotar al venezolano Alberto Torres, que se quedó con la plata en la categoría de velocidad masculino.

El bronce fue para el argentino Alberto Betique, que derrotó al colombiano Francisco Jaramillo, quien en una corrida inicial se cayó estrepitosamente, por lo cual recibió asistencia médica.

El ciclismo de pista seguirá su programación el jueves con las definiciones de velocidad femenino y ómnium masculino.