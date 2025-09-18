Tomás de Heres fue un militar y político venezolano nacido en Angostura (actual Ciudad Bolívar) el 18 de septiembre de 1795, y fallecido en el mismo lugar el 9 de abril de 1842. Considerado un prócer de la independencia hispanoamericana.

Heres provenía de una familia realista. Su padre era el asturiano José Heres y su madre, María Josefa Rivera, hija de un teniente del Real Cuerpo de Artillería.

De joven, estudió en el Seminario Tridentino de Caracas hasta 1810. Posteriormente, se unió al ejército realista.

Se unió al Batallón Numancia, unidad que defendía la provincia de Guayana. En 1819, el Batallón Numancia se encontraba en Lima, donde Heres decidió apoyar la causa independentista.

Participó en la campaña final de la independencia en el Perú, donde sirvió como jefe del Estado Mayor del ejército libertador y secretario particular de Simón Bolívar en 1824.

También se desempeñó como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, y de Guerra y Marina en 1825.

Al regresar a Venezuela, ejerció como diputado, senador y gobernador de la provincia de Guayana de 1836 a 1840.

Murió asesinado en su casa en Angostura el 9 de abril de 1842. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 16 de diciembre de 1942.

OTRAS EFEMÉRIDES

1799: El naturalista alemán Alexander von Humboldt descubre la Cueva del Guácharo.

1851: Fundan el periódico The New York Times.

1931: Estrenan la película de animación en blanco y negro Peludópolis.

1947: Crean la Agencia Central de Inteligencia.

1964: Transmiten primer episodio de Los locos Addams.

1965: Transmiten primer episodio del Superagente 86.

1965: Transmiten primer episodio de Mi bella genio.

Día Internacional de la Igualdad Salarial.

Día Mundial de la Ética Médica.

NACIMIENTOS

1782: Nace José Tomás Boves | Militar español.

1905: Nace Greta Garbo | Actriz sueca nacionalizada estadounidense.

1911: Nace Manuel Pérez Guerrero | Abogado, economista y político venezolano.

1929: Nace César Augusto Granados | Actor, humorista e imitador venezolano.

1929: Nace Ismenia Villalba | Política venezolana y esposa de Jóvito Villalba.

FALLECIMIENTOS

1943: Muere William S. Harley | Ingeniero mecánico y empresario estadounidense.

1954: Muere Armando Reverón | Pintor venezolano.

1970: Muere Jimi Hendrix | Guitarrista y cantante estadounidense.