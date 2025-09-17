El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, junto a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García y del alcalde de Caroní Yanny Alonzo, entregó al pueblo el proyecto de rehabilitación de la Unidad Educativa Estadal Bolivariana (UEEB) Rómulo Gallegos.

Las autoridades y el personal docente, administrativo y obrero de la institución le dieron la bienvenida a los estudiantes. El ministro Héctor Rodríguez y la gobernadora Yulisbeth García recorrieron los espacios rehabilitados por el Buen Gobierno del presidente Nicolás Maduro, en un esfuerzo conjunto con el Poder Popular y las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles).

Entre la alegría de quienes iniciaron un nuevo periodo escolar, se llevaron a cabo presentaciones culturales con un monólogo de Simón Bolívar. Los más pequeños disfrutaron de espacios reacondicionados.

Rehabilitación integral

​La UEEB Rómulo Gallegos cuenta con una matrícula de 223 estudiantes. La obra incluyó: impermeabilización, climatización de los espacios educativos, rehabilitación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura general y trabajos de albañilería, rehabilitación de la cancha deportiva y la cocina, limpieza y desmalezamiento de las áreas.