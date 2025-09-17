El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, junto a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García y del alcalde de Caroní Yanny Alonzo, entregó al pueblo el proyecto de rehabilitación de la Unidad Educativa Estadal Bolivariana (UEEB) Rómulo Gallegos.
Las autoridades y el personal docente, administrativo y obrero de la institución le dieron la bienvenida a los estudiantes. El ministro Héctor Rodríguez y la gobernadora Yulisbeth García recorrieron los espacios rehabilitados por el Buen Gobierno del presidente Nicolás Maduro, en un esfuerzo conjunto con el Poder Popular y las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles).
Entre la alegría de quienes iniciaron un nuevo periodo escolar, se llevaron a cabo presentaciones culturales con un monólogo de Simón Bolívar. Los más pequeños disfrutaron de espacios reacondicionados.
Rehabilitación integral
La UEEB Rómulo Gallegos cuenta con una matrícula de 223 estudiantes. La obra incluyó: impermeabilización, climatización de los espacios educativos, rehabilitación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura general y trabajos de albañilería, rehabilitación de la cancha deportiva y la cocina, limpieza y desmalezamiento de las áreas.
