La secretaria general del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV) en el estado Bolívar, Aída González cuestionó la reciente visita del ministro de Educación Héctor Rodríguez a la entidad, sin reunirse ni dar respuesta a las peticiones de los educadores como la discusión de la contratación colectiva y aumento de salario.

«Los docentes empezaron el año escolar con muchas dificultades, deudas pendientes con los educadores y sin aumento salarial con un sueldo de 2 dólares donde muchos se han ido del país mientras que otros buscaron la economía informal», dijo.

Asimismo, expresó su preocupación sobre la visita del ministro y que «no se haya reunido con los gremios, los sindicatos y se haya ido sin darle respuestas».

También, González denunció el deterioro de algunos planteles educativos en el municipio Caroní cómo la Unidad Educativa Bella Vista, Francisco Guedez Colmenares, Liceo Los Olivos, Miguel Marmión, entre otros.

«Llega el ministro y no supervisa las instituciones que están deterioradas… son muchas mientras que padres y representantes están preocupados sobre el estado donde los niños y jóvenes ven clases», concluyó.