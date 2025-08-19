El Día Mundial de la Fotografía se celebra cada 19 de agosto para conmemorar el fascinante viaje de este arte, desde sus orígenes hasta el papel fundamental que juega en nuestra sociedad actual.

El Día Mundial de la Fotografía se celebra cada 19 de agosto para conmemorar el fascinante viaje de este arte, desde sus orígenes hasta el papel relevante que juega en nuestra sociedad actual. No es solo un día para honrar a los grandes fotógrafos, sino también para reconocer la capacidad de la fotografía de capturar la historia, expresar emociones y conectar a las personas a través del tiempo y las culturas.

Un viaje al pasado: el daguerrotipo

La fecha del 19 de agosto no es casual. Se eligió para conmemorar la presentación pública del daguerrotipo, el primer proceso fotográfico viable. Este invento fue desarrollado por el francés Louis Daguerre, quien, en 1839, presentó su creación ante la Academia de Ciencias de Francia.

El gobierno francés adquirió la patente y la liberó para el uso público, declarando el invento como «un regalo para el mundo».

El daguerrotipo supuso una revolución. Por primera vez, se podía fijar una imagen en una placa de plata pulida, ofreciendo un nivel de detalle y nitidez asombroso para la época.

Aunque el proceso requería largos tiempos de exposición y las imágenes eran únicas (no se podían hacer copias), sentó las bases para el desarrollo de la fotografía.

Más allá de la instantánea: la fotografía como arte y documento

Desde el daguerrotipo, la fotografía ha evolucionado de manera exponencial. Del calotipo de William Fox Talbot, que permitía crear negativos y, por lo tanto, múltiples copias, a las placas secas y las cámaras portátiles de Kodak, la tecnología ha hecho que la fotografía sea cada vez más accesible.

Hoy en día, con los teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos, cualquier persona puede ser fotógrafo. Esto ha democratizado el arte, permitiendo que miles de millones de personas capturen y compartan sus vidas, sus viajes, sus alegrías y sus tristezas.

La fotografía es un lenguaje universal. Es un medio de expresión artística, una herramienta para el fotoperiodismo que documenta la historia y una forma de preservar nuestros recuerdos más preciados.

Desde un retrato familiar hasta la impactante imagen de un conflicto, una fotografía puede evocar emociones, contar una historia sin palabras y generar empatía.

