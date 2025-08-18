Nacida en Delta Amacuro y criada desde sus primeros meses en Puerto Ordaz, Jayxsoris Pereira Vera ha construido una carrera marcada por la pasión, la constancia y el amor por el mundo de la belleza y la moda.

Con 28 años, inició en el modelaje a los 16 y ha representado con orgullo a su tierra en certámenes nacionales como el Miss y Míster Turismo Venezuela 2022, donde fue cuarta finalista, y el Reina del Cacao Venezolano 2022, en el que obtuvo el título de Mejor Sonrisa.

Más allá de las pasarelas, Jayxsoris es Terapeuta especialista en Cosmetología Facial, con un diplomado en Dermocosmiatría Integral y Estética Avanzada.

Además, es bilingüe y fundadora de una academia de inglés que impulsa a niños, adolescentes y adultos a dominar el idioma.

También comparte su experiencia como coach de oratoria, pasarela, cuidado de la piel e imagen.

«La pasión, el amor y la determinación son la clave para lograr el éxito de lo que soñamos. Cultivar valores y conocimiento nos da la fuerza para enfrentar cualquier reto», es la frase célebre de Jayxsoris Pereira

Hoy en día, su disciplina y determinación la llevan a brillar en la Evaluación Presencial Integral (EPI) 2025, donde más de 40 jóvenes del país sueñan con convertirse en candidatas oficiales al Miss Venezuela.