Se definió como tragedia o accidente de Tacoa al desastre originado por un incendio en la planta termoeléctrica «Ricardo Zuloaga», propiedad de La Electricidad de Caracas, ubicada en el sector Arrecifes de la población de Tacoa del para entonces Departamento Vargas del Distrito Federal en Venezuela.

Este desastre es catalogado como la peor tragedia jamás vivida en Venezuela (si se exceptúan la Tragedia de Vargas); ya que allí fallecieron más de 160 personas, entre ellos 9 comunicadores sociales; así como bomberos, policías, etc.

Explosión que dio inició a la Tragedia de Tacoa

Al amanecer del día domingo 19 de diciembre de 1982, el barco petrolero «Murachí» (empresa petrolera Lagoven, filial de PDVSA) que se encontraba anclado en la costa, se disponía a descargar 15.000 toneladas de fuel-oil, combustible necesario para activar la planta termoeléctrica de Tacoa.

En una operación calificada como rutinaria, dos de los tres operarios pertenecientes a La Electricidad de Caracas identificados como Jesús Manuel Rodríguez y Luis Natera se encontraban en la parte superior de la estructura de 17 metros supervisando la operación, mientras uno se encontraba afuera haciendo guardia.

No obstante, uno de ellos se percató de que existía un punto sobrecalentado. Imprudentemente, este abrió la escotilla, que originó la entrada de aire y por consiguiente el avivamiento de las llamas que alcanzaron el tanque N.º 8 y esto ocasionó la primera explosión.

Dos de los tres obreros de guardia murieron carbonizados, mientras uno logró salvarse escapándose del lugar.

Alerta a las autoridades

Inmediatamente, lanzaron la alerta tanto a las autoridades competentes, se aproximaron bomberos del Distrito Federal, bomberos marinos del puerto de La Guaira, así como las unidades de intervención de los bomberos aeronáuticos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Durante la mañana de ese día, más de cien efectivos combatían el voraz incendio, relevados por bomberos del entonces Distrito Sucre, Defensa Civil, Guardia Nacional, Policía Metropolitana, técnicos de Petróleos de Venezuela y La Electricidad de Caracas, entre decenas de voluntarios; como a los medios de comunicación social (radio, prensa y televisión), los cuales se apersonaron en el sitio del suceso para cubrir las incidencias.

Los profesionales de la comunicación que se encontraban en el sitio del siniestro fueron María Adela Russa, periodista de Venezolana de Televisión y su equipo de camarógrafos y asistentes, integrados por José Carrillo, Oscar Guerra y Oswaldo Silva, Carlos Moros y Salvatore Veneziano, que ambos conformaron la dupla periodista-fotógrafo del diario El Universal y el camarógrafo José Machado, del canal 2, Radio Caracas Televisión.

Todos ellos fallecieron tras la segunda explosión.

Segunda explosión

Más o menos al mediodía, las autoridades dieron un informe a través de la televisión que la situación en el lugar se daba por controlada.

Sin embargo, a las 12:45 p.m., ocurrió un fenómeno de rebosamiento por ebullición, o sea un desbordamiento violento por vaporización de la capa de agua que se encontraba por debajo del fueloil, que produjo el segundo estallido. Como si se tratara de un volcán en erupción, el tanque expulsó una enorme lava de líquido en llamas, generando una inmensa bola de fuego. El origen del agua en el fondo del tanque no está claro.

En un principio se culpó a los bomberos por haber echado agua al tanque, pero luego esta teoría la desestimaron. Ahora hay cierto consenso en que pequeñas cantidades de agua se encontraban normalmente en el fueloil en cada operación de llenado, acumulándose entonces en el fondo del tanque por efecto de la gravedad.

La capa de agua se drenaba periódicamente, pero el día del accidente hacía tiempo que esta operación se había llevado a cabo.

Además, no está claro por qué no se drenó el agua durante el incendio; es posible que las válvulas de drenajes estuvieran rodeadas por las llamas, o quizás no se consideró necesario el vaciado del agua porque no se anticipó el riesgo de un desbordamiento.

La llamarada de fuego incendió a una cantidad de personas, humildes viviendas, árboles, vehículos estacionados y lanchas flotando dentro del mar como a 250 metros del lugar. En un total, huyo la mayor cantidad de víctimas fatales incluyendo 20 bomberos, policías y 10 comunicadores sociales que cubrían los acontecimientos.

Incremento de los fallecidos en la tragedia

Dos días más tarde, se confirma el incremento de las personas fallecidas en el siniestro accidente. Dos años después de la tragedia, en diciembre de 1984, se dictó una orden de detención contra ocho ejecutivos de La Electricidad de Caracas por los cargos de incendio y omisión. Sin embargo, ninguno de ellos fue a parar a la cárcel.

Antes de los Atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la Tragedia de Tacoa tenía el récord mundial por la cantidad de bomberos que murieron en el mismo suceso

