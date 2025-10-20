El Día Internacional del Chef se celebra cada año el 20 de octubre a nivel global. Esta fecha es un reconocimiento a la dedicación, la pasión y el arte de los profesionales de la gastronomía, destacando su rol crucial no solo en la cocina, sino también en la cultura, la educación y la salud.

Origen de la celebración

La institución de este día se remonta al año 2004 y fue iniciativa de la Asociación Mundial Culinaria (World Association of Chefs’ Societies o Worldchefs).

La idea fue impulsada por el respetado chef Dr. Bill Gallagher, quien en aquel entonces era el presidente de Worldchefs.

Gallagher concibió este día con el doble objetivo de homenajear la noble profesión del chef y reconocer su labor alrededor del mundo y promover la carrera culinaria entre las nuevas generaciones.

Desde su fundación en 1928 en París, Worldchefs ha sido una voz líder en la industria, representando a millones de cocineros profesionales en más de 100 países.

El Día Internacional del Chef se convirtió en su plataforma global para resaltar la importancia de los chefs como educadores, narradores y conectores a través de la comida.

¿Qué significa ‘chef’?

La palabra «chef» proviene del francés y significa «jefe». En la cocina moderna, el chef es mucho más que la persona encargada de cocinar; es un profesional integral que combina técnica, arte, ciencia y gestión.

Este día se celebra su capacidad para crear experiencias sensoriales, preservar la cultura, innovar, liderar y educar.

En resumen, el 20 de octubre es una fecha para aplaudir a los maestros de la gastronomía, desde el jefe de cocina hasta los asistentes, y para recordar el poder transformador de la cocina en la vida de las personas y las comunidades.

OTRAS EFEMÉRIDES

1831: Crean la República de la Nueva Granada.

1876: Los restos mortales de Diego Ibarra ingresan al Panteón Nacional.

1904: Firman el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia que termina oficialmente la Guerra del Pacífico.

1955: La modelo y reina de belleza venezolana, Susana Duijm, gana el certamen de Miss Mundo.

1973: Inauguran la Casa de la Ópera de Sídney.

2004: Lanzan el Sistema Operativo Ubuntu.

Día Mundial de la Estadística.

NACIMIENTOS

1819: Nace Cyrus West Field | Empresario estadounidense.

1914: Nace Carlos Augusto León | Poeta, educador, historiador, científico y político venezolano.

1964: Nace Kamala Harris | Política y abogada estadounidense.

FALLECIMIENTO

1932: Muere Giovanni Battista Pirelli | Emprendedor, ingeniero y político italiano.

1984: Muere Paul Dirac | Ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico.

2011: Muere Muamar el Gadafi | Militar y político libio.

2014: Muere Óscar de La Renta | Diseñador de moda dominicano.

2016: Muere Junko Tabei | Alpinista japonesa.

2022: Muere James Randi | Mago de escenario.