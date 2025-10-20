El expresidente derechista boliviano Jorge «Tuto» Quiroga, de la alianza conservadora Libre, reconoció públicamente este domingo su derrota en la segunda vuelta presidencial de Bolivia y felicitó al candidato ganador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con quien mantuvo una cordial conversación telefónica para desearle éxito en su mandato.

En una conferencia de prensa tras conocer los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares ( Sirepre), Quiroga pidió calma a sus seguidores, que protestaron en La Paz con acusaciones de fraude. Aseguró que si existieran evidencias concretas de irregularidades se presentarían, pero por ahora aceptó los datos oficiales y manifestó su intención de hacer un seguimiento al conteo final.

El exmandatario resaltó que ninguna derrota es definitiva ni ninguna victoria permanente, y apeló a la madurez democrática para que Bolivia avance. Asimismo, se comprometió a apoyar desde el Congreso, donde su alianza tiene presencia, para contribuir al desarrollo y bienestar de la nación.

Rodrigo Paz obtuvo el 54,57% de los votos frente al 45,43% de Quiroga, con más del 97% de las actas procesadas. Paz se impuso en seis de los nueve departamentos del país, destacándose en La Paz, Potosí y Cochabamba, mientras que Quiroga dominó en Santa Cruz, Beni y Pando.

Quiroga, quien fue presidente entre 2001 y 2002 tras suceder a Hugo Banzer, ha sido crítico tanto de Evo Morales como de Luis Arce, al que responsabiliza por la crisis económica en Bolivia. Su ideología conservadora lo ha distanciado de gobiernos socialistas aliados de Morales, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ha encontrado afinidad con el gobierno derechista de Argentina liderado por Javier Milei.