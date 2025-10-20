La ecuatoriana Dominic ‘Mimi’ Barona y el costarricense Sam Reidy se alzaron con los títulos de campeones en la trigésimo novena edición del Corona Pro Surf Circuit, la competencia de surf más importante de Puerto Rico, realizada entre el 17 y el 19 de octubre en la playa Middles, ubicada en Isabela.

Barona expresó su gratitud por la oportunidad de competir y dedicó su victoria a la memoria de su hermano fallecido, resaltando el valor que representa para ella este evento. Por su parte, Reidy, de 21 años, destacó el nivel de exigencia del torneo y su satisfacción por enfrentar las complejas olas puertorriqueñas.

El torneo reunió a cerca de 60 surfistas provenientes de diversos países americanos, como Ecuador, Costa Rica, Jamaica, Venezuela, México, Canadá, Estados Unidos y más, lo que reflejó su carácter internacional y competitivo.

En sintonía con el centenario de la marca Corona, patrocinadora del evento, el circuito mantuvo su compromiso con la sostenibilidad ambiental, realizando un evento libre de plástico y ofreciendo charlas educativas con Surfrider Puerto Rico sobre la conservación marina.

El ambiente festivo se enriqueció con presentaciones musicales de artistas reconocidos como Tito Auger, Millo Torres y El Tercer Planeta, junto a la participación de bandas locales.

Esta competencia forma parte de las iniciativas del Gobierno de Puerto Rico para fomentar el turismo deportivo y de aventura, resaltando la isla como un destino privilegiado para este tipo de eventos.