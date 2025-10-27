El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual se celebra cada año el 27 de octubre, una fecha proclamada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en 2005 y conmemorada oficialmente desde 2007.

¿Cuál es el propósito de esta celebración?

El objetivo principal es sensibilizar al público sobre la necesidad urgente de tomar medidas para preservar los documentos audiovisuales y reconocer su importancia como patrimonio de la memoria colectiva, fuente de conocimiento e identidad cultural.

Desafío de la Preservación

El patrimonio audiovisual se enfrenta a un riesgo significativo de pérdida. Gran parte de él ya se ha perdido irremediablemente debido a factores como decadencia física, obsolescencia tecnológica, falta de recursos y competencias.

La UNESCO, a través de su programa Memoria del Mundo, impulsa la adopción de medidas internacionales más fuertes y concertadas para proteger este legado. La digitalización es un paso crucial, pero también presenta desafíos de durabilidad a largo plazo.

Tu ventana al mundo

El lema de este Día, en ocasiones, ha sido «Tu ventana al mundo», destacando cómo el patrimonio audiovisual nos permite conocer nuestro pasado, escuchar voces que ya no pueden hablar y sistir a eventos remotos o históricos.

Es una celebración que invita a archivos, bibliotecas, museos y a la sociedad en general a valorar y participar activamente en el esfuerzo por salvaguardar estos «momentos significativos» para las generaciones futuras.

OTRAS EFEMÉRIDES

1946: Las mujeres en Venezuela ejercen por primera vez en la historia su derecho a votar y a ser elegidas para los cargos públicos de elección popular.

2020: Crean el Centro de Estudios Simón Bolívar, según decreto presidencial Nro. 4357.

Día del Corrector de Textos.

NACIMIENTOS

1848: Nace Vicente Marcano | Ingeniero, químico, geólogo y profesor venezolano.

1922: Nace Carlos Andrés Pérez | Político venezolano.

1951: Nace Yordano Di Marzo | Cantante y compositor ítalo-venezolano.

FALLECIMIENTOS

939: Muere Athelstan | Militar y monarca inglés.

1561: Muere Lope de Aguirre El Tirano | Explorador españo.

1968: Muere Lise Meitner | Científica austriaca.

1974: Muere Rudolf Dassler | Empresario alemán.

1982: Muere Michio Suzuki | Ingeniero, empresario y político japonés.