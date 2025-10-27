Puerto Cabello se mantiene firme en la cúspide del Grupo A de la Liga Venezolana de Fútbol luego de dominar a Zamora con un contundente 3-0 en la fase final. Edwuin Pernía, con un doblete —incluyendo un penalti—, y Harrison Contreras, con una anotación desde tiro libre, aseguraron la tercera victoria consecutiva del equipo porteño, acumulando nueve puntos en la tabla.

Por su parte, Deportivo La Guaira logró su primera victoria en esta etapa tras derrotar 1-0 a Monagas con un gol decisivo de Anthony Uribe. Este resultado le permite al equipo mantener la segunda posición con cinco puntos, con miras a una posible remontada.

En el Grupo B, Caracas continúa en la cima tras imponerse 3-2 a Metropolitanos en un partido emocionante. Ángel Figueroa y Michael Covea anotaron temprano, mientras que Jeriel de Santis marcó cerca del final de la primera parte. Pese a la presión de Metropolitanos en el segundo tiempo, Caracas defendió con éxito su ventaja, sumando siete puntos.

Carabobo, por su parte, empató 1-1 con Deportivo Táchira, manteniéndose a solo dos puntos del líder y con opciones claras para seguir peleando el título.

Esta fase final promete encuentros cada vez más disputados mientras los equipos buscan el campeonato nacional de la Liga FUTVE.