El Día Mundial de la Sonrisa se celebra cada año el primer viernes de octubre. La historia de esta celebración está estrechamente ligada a su creador, el artista comercial estadounidense Harvey Ball, quien es también el diseñador original de la famosa «Smiley Face» o «Carita Feliz» en 1963.

En 1963, Harvey Ball diseñó la «Smiley Face» para una campaña interna de una compañía de seguros. El dibujo se popularizó mundialmente y se convirtió en un símbolo internacional de buena voluntad y alegría.

Para 1999, Ball propuso que hubiese un día dedicado a la sonrisa, no solo al símbolo, para fomentar la bondad y las buenas obras en todo el mundo. Así designó el primer viernes de octubre como el Día Mundial de la Sonrisa.

El objetivo es dedicar un día a esparcir alegría y a realizar actos de bondad, alentando a la gente a ser amable y a contagiar la felicidad a los demás.

Después de su fallecimiento en 2001, se creó la Harvey Ball World Smile Foundation, que patrocina oficialmente el Día Mundial de la Sonrisa y recauda fondos para obras de caridad que busquen llevar alegría a las personas alrededor del planeta.

OTRAS EFEMÉRIDES

1714: Aprueban oficialmente la constitución de la Real Academia Española.

1813: Batalla de las Trincheras.

1899: Un Tribunal Arbitral en París dictamina a favor de Reino Unido adjudicándole casi el 90% del territorio de la Guayana Esequiba, disputada entre ese país y Venezuela, restituyendo parcialmente la Línea Schomburgk, Venezuela solo obtiene la totalidad del Delta del Orinoco.

1917: Inauguran el Cine Princesa en Caracas.

1973: Crean el Instituto Nacional de Parques de Venezuela.

1981: Realizan primera ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias, hoy Premios Princesa de Asturias.

1982: Estrenan la serie de anime japonesa Macross.

1990: Entra en vigencia el Tratado de Unificación entre la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana.

Día del Odontólogo.

Día del Vecino.

NACIMIENTOS

1804: Nace Allan Kardec | Traductor, profesor, filósofo y escritor francés.

1911: Nace Édgar Sanabria | Abogado, profesor, diplomático y político venezolano.

1981: Nace Zlatan Ibrahimović | Futbolista sueco de ascendencia bosnio-croata.

FALLECIMIENTOS

1820: Muere Vicente Emparan | Noble, militar y político español.

1999: Muere Akio Morita | Físico y empresario japonés.

2004: Muere Janet Leigh | Actriz estadounidense.