Nueve universidades venezolanas se ubican entre las mejores del continente según el QS World University Rankings Latin America &The Caribbean publicado este 1 de octubre.

Las públicas Universidad Central de Venezuela (UCV), Simón Bolívar (USB), Los Andes (ULA), Zulia (LUZ) y Carabobo (UC) y las privadas Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Metropolitana (UM), Rafael Belloso Chacín (URBC) y la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC) sobresalen entre las quinientas primeras entre miles de instituciones de educación superior latinoamericanas y caribeñas.

El QS World University Rankings evalúa el desempeño de las universidades a nivel global mediante una metodología que considera múltiples indicadores agrupados en cinco categorías principales, cada una con un peso específico en la puntuación total. Estos indicadores miden aspectos como la reputación académica, la calidad de la investigación, la empleabilidad de los graduados, la experiencia de aprendizaje, el compromiso internacional y la sostenibilidad.

Las nueve Universidades venezolanas destacadas son parte de un ecosistema de ciento setenta y cinco instituciones universitarias que en Venezuela garantizan educación de calidad para más de dos millones y medio de estudiantes, matrícula que, según UNESCO, es de las más altas del mundo con relación a los habitantes del país.