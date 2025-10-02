Por primera vez serán fabricados en Venezuela los inhaladores que usan los pacientes con afecciones respiratorias. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, durante su visita a las instalaciones del laboratorio Gema Labs, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda.

Rodríguez señaló que los inhaladores siempre han sido importados y ahora los pacientes contarán con los de fabricación nacional.

“Así que saludamos la apertura de este laboratorio y llamamos a las inversiones nacionales, internacionales en nuestro país, para que sigan desarrollándose experiencias productivas como esta, que permitan reforzar el Motor Farmacéutico”, destacó Rodríguez.

En este sentido, indicó que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ha planteado que, a través del Motor de la Exportación No Petrolera, se puedan desarrollar desde el Motor Farmacéutico exportaciones para los países del ALBA, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, entre otros nuevos mercados para el país.

Agregó que después de 25 años se abre un nuevo laboratorio en Venezuela para la fabricación y la producción de fórmulas farmacéuticas, no antibióticas.

Sobre el proceso de manufactura, indicó que se implementó un sistema de unidosis destinado a minimizar costos y reducir el impacto ambiental, al comercializar dosis de medicamentos según las necesidades particulares de cada comprador, lo cual permitirá un ahorro de costos para el consumidor de hasta el 30 %.

«En este momento, Venezuela tiene pleno abastecimiento de medicamentos, pero también lo más importante es que es un sector que ha venido en crecimiento», expresó.

Finalmente, la vicepresidenta, hizo énfasis sobre el aporte de este sector al Producto Interno Bruto (PIB) de la nación venezolana.