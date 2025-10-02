El municipio General Manuel Cedeño se realizó el lanzamiento de un plan de asfaltado integral, que busca la rehabilitación de 513 kilómetros de vialidad en las troncales 19 y 12 de Caicara del Orinoco.

Este plan integral abarca la recuperación y mantenimiento vial, con bacheo, colocación de carpetas corridas, demarcación, instalación de ojos de gato y la recuperación y reparación de alcantarillas.

La gobernadora Yulisbeth García detalló que se colocarán más de 47.000 toneladas de asfalto en estas estratégicas troncales.