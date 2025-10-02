El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela activaría una «movilización nacional» en caso de que Estado Unidos llegase agredir a la nacion, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado y está pasando por todos los pasos constitucionales, para que en caso de que nos agreda el imperialismo norteamericano todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional, dependiendo de la agresión», dijo Padrino López.

El titular de Defensa indicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto en práctica la estrategia de defensa integral de la nación «firmando» el decreto de estado de conmoción externa, que le otorga poderes especiales.

Explicó que ese decreto va a beneficiar a todos los ciudadanos «para proteger sus intereses económicos, su producción, su vida, su salud».

«Para eso son los estados de excepción en revolución, nunca jamás en revolución se ha aplicado un estado de excepción para ir contra el pueblo, nunca jamás», aseguró.

Acoso militar por EEUU

Padrino López también denunció el «acoso militar» por el vuelo de «aviones de combate» de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una «amenaza».

En un aviso confidencial al Congreso, difundido por medios locales, el Gobierno indicó que Trump ha decidido que su país está involucrado en un «conflicto armado» formal con los carteles de la droga y que los miembros de dichos grupos son «combatientes ilegales».

La notificación la enviaron esta semana a varios comités del Congreso y da una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el mandatario ordenó contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, que dejaron 17 muertos.