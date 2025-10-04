El Día Mundial de los Animales se celebra el 4 de octubre de cada año. Su historia se remonta a 1929, cuando fue declarado por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal durante un congreso celebrado en Viena, Austria.

El objetivo principal de la conmemoración era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción y promover el bienestar y la protección de los animales.

Aunque fue declarado en 1929, se celebró por primera vez unos años antes, en 1925, en Berlín, Alemania.

La elección del 4 de octubre se debe a que es el día de la festividad de San Francisco de Asís, santo patrono de los animales y los ecologistas, conocido por su amor y respeto hacia todos los seres vivos.

Esta conexión se hizo más fuerte a partir de 1980, cuando el Papa Juan Pablo II lo declaró oficialmente patrono de los animales.

OTRAS EFEMÉRIDES

1582: El calendario juliano es sustituido por el calendario gregoriano.

1951: Estrenan la película musical estadounidense Un americano en París.

1956: IBM lanza el sistema de almacenamiento en disco IBM 350.

1957: La Unión Soviética lanza el Sputnik 1.

1985: Crean la Fundación por el Software Libre.

1987: Inauguran primer tramo de la Línea 2 del Metro de Caracas, Las Adjuntas-La Paz.

1987: Estrenan la película biográfica de drama épico El último emperador.

1990: Transmiten primer episodio de Beverly Hills 90210.

2007: Inauguran el Centro Comercial Cima Barinas.

2016: Google anuncia la primera generación de sus teléfonos inteligentes Pixel y Pixel XL.

Día Interamericano de la Radiodifusión.

Festividad de San Francisco de Asís.

NACIMIENTOS

1917: Nace Violeta Parra | Artista, música, compositora y cantante chilena.

1944: Nace Rocío Dúrcal | Actriz y cantante española.

FALLECIMIENTO

1669: Muere Rembrandt | Pintor y grabador neerlandés.

1892: Muere Juan Antonio Pérez Bonalde | Poeta y traductor venezolano.

1904: Muere Frédéric Auguste Bartholdi | Escultor francés.

2009: Muere Mercedes Sosa | Cantante argentina.