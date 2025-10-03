Magallanes arrancó su travesía para encauzar la temporada 2025-2026

Un total de 57 jugadores acudieron a las 4:00 p.m, bajo el característico sol de esa hora en el parque valenciano, para el primer encuentro con el staff técnico, dirigido momentáneamente por el coach de pitcheo Darwin Marrero, y también con el alto mando del Buque

No es habitual que la primera práctica de pretemporada en el Estadio José Bernardo Pérez sea en horario vespertino. Tampoco que más de 50 peloteros asistan a la primera convocatoria de Navegantes del Magallanes. Pero ambas cosas sucedieron el pasado miércoles.

Un total de 57 jugadores acudieron a las 4:00 p.m, bajo el característico sol de esa hora en el parque valenciano, para el primer encuentro con el staff técnico, dirigido momentáneamente por el coach de pitcheo Darwin Marrero, y también con el alto mando del Buque.

Allí estuvo Héctor Arias, presidente de la Junta Administradora del Magallanes, acompañado por Federico Rojas, nuevo gerente deportivo del club, quien dio la mano, uno a uno, a cada asistente de la práctica, con un saludo tan jovial como distintivo.

“El factor que estamos persiguiendo, y creo que ya se empieza a reflejar a partir de hoy, a pesar de que es el primer día, es la unión”, dijo Rojas a LVBP.com, poco después de dar unas palabras de bienvenida al equipo, hacia el jardín izquierdo del feudo. “Iniciamos esta práctica con un número sobre 50 jugadores. Muchos de ellos probablemente no estarán en la temporada, pero queríamos también tener una vinculación con aquellos que a lo mejor están en una (categoría) Rookie, o en una Summer League, porque queremos que se sientan parte del Magallanes”.

Aunque la asistencia fue nutrida, el directivo, que asumió el cargo en marzo en lugar de Luis Blasini, ya tiene un bosquejo muy claro para lo que será el roster del Día Inaugural, el venidero 16 de octubre, cuando Magallanes reciba a Caribes de Anzoátegui.

Federico Rojas encara su primera temporada como principal responsable del área deportiva del Magallanes.

La proyección

Una rotación de abridores encabezada por los criollos Junior Guerra, quien está previsto se incorpore el jueves, y Ricardo Sánchez, que ya se reportó a la divisa. Ambos, acompañados para las primeras semanas de temporada por Zach Plesac, Leonardo Taveras y Luis Martínez.

Plesac y Taveras, al igual que el jardinero Mike Antico, y los relevistas Jesús Reyes y Álex Claudio, todos ellos importados, está previsto que lleguen al país entre el 8 y 12 de octubre. El manager Eduardo Pérez, a su vez, es esperado para el 9.

En la mezcla de pitchers iniciadores pudieran ingresar, paulatinamente, Alexander Campos (Clase A de los Rays de Tampa Bay) y el zurdo Juan Amarante (Clase A de los Filis de Filadelfia)

El bullpen, entretanto, contará desde el Opening Day con Anthony Vizcaya, Felipe Rivero, Enderson Franco y Wilking Rodríguez, además del debutante Saúl García.

“Sabemos que están los peloteros que van a comenzar la temporada, pero hay también jóvenes que hay que revisar porque siempre hay que tener una granja donde haya jugadores de relevo. Y Magallanes los tiene”, precisó el coach de receptores Clemente Álvarez. “Nosotros como técnicos tenemos que también conocer cuál es la facultad que ellos tienen y cuál es el tipo de pelotero al cual nosotros podemos contar en ese futuro inmediato. Porque siempre va a haber relevo, siempre van a haber cambios, y si uno sabe quiénes están, vamos a tener conocimiento de cómo el equipo puede trabajar”.

Detrás del plato, precisamente, habrá muchas alternativas. El grandeliga Sandy León, además de Eliézer Alfonzo Jr., Pablo Aliendo, Rusber Estrada y Bryant Betancourt estarán disponibles para el piloto Pérez en el pistoletazo de salida de la campaña.

Infield y outfield

En el cuadro interior, a su vez, el MVP Renato Núñez dijo presente desde la apertura del campamento de pretemporada. Se prevé que esté acompañado para el arranque de la contienda por Luis Suisbel, Tucupita Marcano y los recién llegados Rougned Odor y Luis Sardiñas, además del versátil José Gómez.

Mientras que los jardines serán custodiados por Ángel Reyes, el foráneo Antico y Diego Rincones en las primeras de cambio, a la espera de que se incorpore Nelson Rada, catalogado como uno de los mejores 30 prospectos de los Angelinos de Los Ángeles, para el 25 de octubre, y un poco después Carlos Rodríguez, quien viene de ser Jugador del Año de su equipo en Triple A, con los Bravos de Atlanta.

“Queremos tener un equipo que sea muy parecido desde el primer día de la temporada, hasta el último. O al menos eso proyectamos, sabiendo que todos los que se añadan sean un complemento muy bueno”, explicó Rojas. “Evidentemente, hay jugadores de renombre importante para nosotros, para la liga, que hay una alta posibilidad que, por supuesto, se sumen, pero lo que no queríamos era una dependencia plena de ellos para la confección del equipo. Yo creo que hay modelos en Venezuela que han tenido éxito recientemente, teniendo equipos más o menos similares, no voy a decir que iguales, pero más o menos similares en los últimos años al cierre de temporada”.

INCORPORACIONES PRIMER DÍA MAGALLANES

LANZADORES (29)

°Ángel Acevedo (LD)

°Juan Amarante (LZ)

°Derwis Andrade (LD)

°Jorge Avendaño (LZ)

°Alan Berbesi (LD)

°Alexander Campos (LD)

°Enrique Carta (LD)

°Argenis Cayama (LD)

°Amílcar Chirinos (LD)

°Simón Colmenares (LD)

°Jesús Delgado (LZ)

°Luis Espinoza (LD)

°Enderson Franco (LD)

°Saúl García (LD)

°Irvin González (LD)

°Alfred Gutiérrez (LD)

°Ángel Hernández (LZ)

°Jecsua Liborius (LD)

°Luis Martínez (LD)

°Jefferson Medina (LD)

°Johandi Medina (LD)

°Anderson Meriño (LZ)

°Jesús Méndez (LD)

°Wilker Palma

°Ricardo Quintana (LD)

°José Ramírez (LD)

°Felipe Rivero (LZ)

°Ricardo Sánchez (LZ)

°José M. Suárez (LD)

RECEPTORES (7)

°Pablo Aliendo

°Bryant Betancourt

°Angelo Hernández

°Ramón Landaeta

°Rickardo Pérez

°Vincent Perozo

°Giovanny Rivero

INFIELDERS (10)

°Darío Borrero

°José Gómez

°Jaiker García

°Joan Gutiérrez

°Jesús Fernández

°Luis Márquez

°Yohander Martínez

°Renato Núñez

°Luis Sardiñas

°Dangelo Sarmiento

°Arol Vera

OUTFIELDERS (9)

°José Córdoba

°Alan Escobar

°Luis Fragoza

°Alexis Hernández

°Ángel Reyes

°Diego Rincones

°Jorge Ruiz

°Misael Urbina

°Brando Vásquez

INVITADOS (2)

°Kevin Maitán (INF)

°Luis Lugo (LZ)