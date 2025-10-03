Judo bolivarense en representación del país sube al tatami mundial

Las damas Audreys Pacheco y Leomaris Ruiz junto al caballero Luis Pariche, forman parte de la trilogía bolivarense que asumirá el reto en el Campeonato Mundial de la disciplina, junto al carabobeño Samuel Corzo. La cita será en Lima, Perú desde este 5 de octubre

El judo competirá en el certamen de mayor envergadura para la categoría junior en este año 2025 con la participación de cuatro representantes en el Campeonato Mundial de la disciplina que se desarrollará a partir del próximo 5 de octubre en la ciudad de Lima.

Venezuela competirá con una sólida plantilla conformada por cuatro de los medallistas en los pasados Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, el equipo lo integran por las damas Audreys Pacheco, medalla de plata, y Leomaris Ruiz, ganadora de un bronce durante la justa paraguaya en las categorías 57 y 52 kilos respectivamente.

Mientras que por los hombres Luis Pariche (-81kg) y Samuel Corzo (-100kg) ambos se adjudicaron un metal broncíneo en Asunción 2025 y regresan al tatami internacional para una nueva oportunidad de conquistar la gloria, en esta ocasión ante la élite universal.

Reunión global

Un total de 485 competidores provenientes de 67 países del mundo y que encabezan sus respectivos apartados en el ranking internacional del judo participarán en la competición que se realizará desde el 5 al 8 de octubre próximos.

Los combates del judo tomarán como escenario el estadio cubierto de usos múltiples Coliseo Eduardo Dibos.