El rapero y productor musical estadounidense Sean «Diddy» Combs fue sentenciado este viernes a cuatro años y dos meses de prisión en un tribunal de Nueva York, tras ser hallado culpable en julio de dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución.

La decisión se da luego de meses de un proceso judicial marcado por la atención mediática y testimonios de gran peso.

Cargos desestimados y condena final

Combs había sido absuelto de los delitos más graves que enfrentaba: tráfico sexual y conspiración para extorsionar, cargos que podían acarrear una condena mucho mayor.

Sin embargo, fue procesado bajo la Ley Mann, que sanciona el transporte de personas a través de fronteras estatales con fines sexuales ilícitos.

Los fiscales habían solicitado una condena de al menos 11 años, argumentando que testigos temían represalias si el artista recuperaba la libertad.

Disculpas públicas y carta al juez

Horas antes de conocerse la sentencia, Diddy pidió perdón en una carta dirigida al juez Arun Subramanian.

En ella reconoció sus errores y expresó arrepentimiento hacia sus víctimas, en especial a su expareja, la cantante Cassie Ventura, y a otra mujer identificada como “Jane”.

“Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré”, escribió el rapero, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2024.

Voces a favor y en contra

Mientras Ventura advirtió en su propia carta que teme represalias de Combs o de su entorno, familiares, exempleados e incluso algunos de los hijos del artista solicitaron clemencia, resaltando su faceta «cariñosa», explica Telemundo.

No obstante, el tribunal desestimó esos pedidos y fijó la condena en poco más de cuatro años de cárcel.

La sentencia de Diddy marca un nuevo capítulo en la vida de uno de los nombres más influyentes del hip hop, que ahora enfrenta un futuro incierto tras las rejas.