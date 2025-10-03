Autoridades regionales y municipales realizaron una inspección en el Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez, a fin de constatar los avances en la rehabilitación y modernización.

‎La jornada inició en el área de traumatología, donde las autoridades verificaron las labores de reacondicionamiento integral ejecutadas, las cuales comprenden el quirófano de cirugía menor, las áreas de hospitalización, baños, enfermería, el salón de postgrado y oficinas administrativas.

‎Posteriormente, la gobernadora Yulisbeth García, el alcalde Sergio Hernández y todo el equipo, fueron hasta la Unidad de Quemados, acompañada del jefe del área, doctor Luis Pereira, este espacio ha sido fortalecido para llevar amor, esperanza y una atención especializada a los pacientes que más lo necesitan.

García constató la calidad de la atención brindada; reafirmando el avance en las mejoras del centro hospitalario más importante del oriente del país.