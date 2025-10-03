Se realizó una exitosa jornada de optometría y medicina que benefició a más de 600 personas en el estado Guayana Esequiba.

Esta iniciativa no solo representa un esfuerzo significativo en la atención médica, sino también un mensaje de solidaridad y esperanza para las comunidades de la región.

Durante esta jornada, se entregaron más de 12 mil unidosis de medicamentos esenciales, asegurando el acceso a tratamientos y cuidados básicos para las familias de la región.

La distribución de medicamentos incluyen fármacos, infecciones comunes y suplementos vitamínicos, cubriendo así una amplia gama de necesidades médicas.

El equipo de salud llegó al Comando de Zona de Guayana Esequiba el 30 de septiembre, donde se brindó atención visual a militares y miembros de la comunidad.

Esta actividad permitió detectar problemas de visión y proporcionar lentes correctivos a quienes los necesitaban, mejorando así su calidad de vida.

Posteriormente, el 1 de octubre, la jornada se extendió al sector Hoja de Lata y la Isla de Anacoco, ofreciendo servicios especializados en optometría, vacunación, descarte de enfermedades como el paludismo y medicina general. Además, se realizaron charlas educativas sobre prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables.