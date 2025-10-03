WhatsApp se prepara para un cambio trascendental en la forma en que los usuarios se conectan dentro de su plataforma. Próximas actualizaciones clave apuntan a la introducción de nombres de usuario, una funcionalidad que permitirá a las personas iniciar conversaciones y añadir contactos sin la necesidad de compartir su número de teléfono.

Esta esperada implementación, que busca fortalecer la privacidad y la seguridad, está cada vez más cerca de materializarse. La nueva forma de contacto se basará únicamente en la búsqueda y adición a través de un nombre de usuario único.

Una nueva era de conexión segura

La principal ventaja de este cambio radica en la reducción del riesgo de acoso o situaciones incómodas. Al desvincular la cuenta del número de teléfono, será más sencillo para los usuarios cortar la comunicación con desconocidos y mantener su información personal más resguardada.

Fuentes cercanas al desarrollo, como WABetaInfo, han confirmado que los indicios de esta funcionalidad, visibles en la versión beta de la aplicación durante meses, ya revelan el proceso de reserva de estos nombres de usuario.

Anticipación clave: reserva tu identidad digital

Dado que el nombre de usuario será la nueva identidad digital principal en la aplicación y el medio exclusivo para ser encontrado sin compartir el número, la demanda por nombres únicos y representativos se disparará. Conscientes de que serán millones los nombres generados, la anticipación será crucial para asegurar el nombre deseado.

Se ha descubierto en el código de la beta 2.25.28.12 de WhatsApp para Android la existencia de la opción de reserva. Esta función aparecerá en el menú de configuración de perfil bajo una nueva opción llamada simplemente «Usuario», donde se podrá ver un texto que invita a «Reservar nombre de usuario».

Aunque actualmente esta función permanece inactiva, su presencia en el código sugiere que WhatsApp está afinando los detalles para un lanzamiento gradual. Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos, ya que la oportunidad de asegurar el nombre de usuario que mejor los defina podría presentarse en cualquier momento.