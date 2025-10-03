La exitosa novela Perfectos mentirosos, de la escritora venezolana Alex Mirez, dará el salto a la pantalla grande. Prime Video anunció que la producción ya comenzó su rodaje en Madrid, España, bajo la dirección del español Jesús Colmenar.

La actriz Irene Balmes interpretará a Jude Derry, protagonista de la trama, mientras que Gleb Abrosimov, Pau Simón y Pablo Scapigliati darán vida a los hermanos Cash, personajes centrales de la historia.

Intriga en la universidad Tagus

La historia sigue a Jude, una joven que ingresa a la prestigiosa universidad Tagus con un objetivo oculto: descubrir los secretos de los hermanos Cash, figuras dominantes en el campus.

Según la sinopsis oficial, Tagus es un lugar donde poder, privilegio y secretos mortales conviven tras fachadas perfectas.

El trasfondo de Jude es un motor clave: la búsqueda de la verdad sobre la muerte de su hermano.

Lo que comienza como una misión de venganza se transforma en un peligroso triángulo de seducción, engaños y verdades a medias.

Del Wattpad al éxito editorial

Alex Mirez, de 30 años, inició su carrera en 2014 en la plataforma Wattpad, donde construyó una sólida base de lectores.

Influenciada en su infancia por su abuelo y marcada en la adolescencia por las lecturas de Stephen King, ha publicado títulos como Inmunidad, Strange y Damián, además de Perfectos mentirosos.

Una escritora venezolana que conquista pantallas

Con esta adaptación, Mirez se suma a la lista de autoras venezolanas cuyas historias llegan al público internacional, siguiendo el camino de Ariana Godoy y su exitosa saga A través de mi ventana.

El anuncio de la fecha de estreno de Perfectos mentirosos aún está pendiente, pero el primer adelanto ya genera expectativa entre los fanáticos de la autora y de Prime Video.