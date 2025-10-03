El presidente, Nicolás Maduro, anunció que el próximo sábado se llevarán a cabo ejercicios de organización para afinar «aún más todos los mecanismos de defensa territorial», en un contexto marcado por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, denunciada por Caracas como una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario explicó que será una jornada «especial de carácter organizativo» de «mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Milicia.

«No es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo, para dejar afinado aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional de nuestra patria, porque Venezuela se respeta, Venezuela construye su poder popular militar, un inmenso movimiento popular militar», expresó.

También estarán incluidas, señaló, las 5.336 Unidades Comunales Milicianas (UCM) instaladas «unas semanas atrás» y «todas las 15.751» denominadas Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

Maduro aseguró que cada semana seguirán «elevando» el «apresto operacional, de la comunicación interna y del despliegue, para garantizar» unas «Navidades felices y en paz», que comenzaron este miércoles en el país suramericano por decisión del jefe de Estado.