Dos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fallecieron luego de que el helicóptero en el que hacían un vuelo de entrenamiento se estrellara en el estado Aragua, informó el titular de Defensa, Vladimir Padrino López.

La aeronave Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana se precipitó a tierra en el municipio Girardot del estado Aragua, cercano a Caracas, a las 8:35 de la mañana «sin comunicar falla de emergencia», y en ella iban a bordo la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, instructora y alumno piloto, respectivamente, según un comunicado.

«Ante este lamentable accidente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la FANB, ha ordenado iniciar las averiguaciones pertinentes con el objeto de determinar las posibles causas del siniestro, a tal efecto, este despacho activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución», añadió el ministro.

Padrino López expresó sus más sentidas condolencias a los seres queridos de los funcionarios fallecidos.