La Liga FUTVE 2 2025 alcanza un punto de ebullición este fin de semana con la disputa de la Jornada 27.

Con seis equipos ya clasificados a la fase final por el ascenso, esta fecha será decisiva para conocer a los dos últimos clubes que lucharán por el cupo a la Primera División.

Toda la acción se concentrará para este sábado 27 de septiembre con siete encuentros simultáneos a las 3:30 pm, además de un cierre el domingo.

Grupo Centro-Oriental: Aragua busca sellar el pase

El Grupo Centro-Oriental ya tiene tres gigantes confirmados en la próxima fase: el líder Deportivo Miranda, el Marítimo de La Guaira y Dynamo Puerto. La batalla ahora se centra en el cuarto y último boleto, con el Aragua FC como principal candidato.

En el estadio Comanche Bottini de Maturín el Monagas SC recibe al Aragua FC. El Aragua FC (4to lugar) tiene una ventaja cómoda y una victoria aquí podría asegurar matemáticamente su pase, aprovechando la caída de sus rivales directos en la fecha anterior.

Angostura FC recibe al Marítimo en el estadio Ricardo Tulio Maya en Ciudad Bolívar. El clasificado Marítimo (2do lugar) visita a un Angostura FC rezagado en la tabla. Los de La Guaira buscan mejorar su posición de cara a los enfrentamientos de la fase final.

En Ciudad Bolívar jugarán en la cancha del Decanato de la UDO el Bolívar SC y Dynamo Puerto. el Bolívar SC (5to), que quedó seriamente comprometido tras perder en la jornada previa y con chances remotas.

Finalmente, el Deportivo Miranda recibe a Mineros de Guayana en el Polideportivo Yulimar rojas en Los Teques. El sólido líder del grupo, el Deportivo Miranda, enfrentará a un Mineros de Guayana complica.