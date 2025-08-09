El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En esa fecha se conmemora la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre las múltiples Poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en 1982.

Pueblos indígenas en el mundo

Los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5 % de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres.

Son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su entorno, y retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad globalizada.

A lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo.

La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida.

Mujeres indígenas

Las mujeres juegan un importante papel en la transmisión del conocimiento de los pueblos indígenas y las prácticas tradicionales. Con su rol colectivo sobre todos los aspectos de la vida de la comunidad, ellas cuidan los recursos naturales, defienden las tierras y reivindican los derechos de las comunidades indígenas en todo en mundo.

Han logrado avances pequeños, pero muy relevantes en algunas comunidades y son líderes a nivel local y nacional, defienden su cultura y sus derechos.

Aun así hay que actuar para defenderlas porque a pesar del papel de cuidadoras, guardianas del conocimiento y líderes, las mujeres indígenas sufren discriminación por su situación socioeconómica, por género o etnia. La realidad es que están muy poco representadas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1945: Estados Unidos lanza en Nagasaki, Japón, la segunda bomba atómica de la historia.

1987: Crisis de la corbeta Caldas.

Día de los Amantes de los Libros.

Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia.

NACIMIENTOS

1862: Nace Roman Cárdenas | Ingeniero venezolano.

1963: Nace Whitney Houston | Cantante estadounidense.

FALLECIMIENTOS

1988: Muere Ramón Valdés | Actor mexicano de cine y televisión.

1998: Muere Frankie Ruiz | Cantante, compositor y director estadounidense.