El Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de la isla de Margarita recibió este viernes un vuelo con 450 turistas rusos, operado por Pegas en colaboración con la agencia Hover Tour. Autoridades regionales destacaron la importancia de esta operación para el desarrollo económico de la región, alineada con las políticas del Gobierno Nacional.

Jacqueline Betancourt, autoridad de turismo del estado Nueva Esparta, expresó su entusiasmo: «Estamos felices de tener de nuevo esta operación en nuestra isla, bajo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y la ministra Leticia Gómez». Confirmó que los vuelos se realizarán cada 10 días, con una capacidad similar de pasajeros, y se espera que la operación se extienda al menos hasta 2026.

Por su parte, la gobernadora Marisel Velásquez resaltó el impacto del turismo en la economía local: «Este flujo de visitantes fortalece las siete transformaciones que impulsa nuestro presidente. Desde el estado, trabajaremos junto a Corpotur y los alcaldes de los municipios para seguir embelleciendo la isla y atrayendo más turistas nacionales e internacionales. Margarita está de fiesta. Seguiremos trabajando para que el mundo conozca esta tierra bendita por la Virgen del Valle».

Multidestino y proyección

Marcelo Rimaudo, representante de Hover Tour, explicó que esta nueva fase busca consolidar a Margarita como puerta de entrada para un «corredor turístico» que incluirá Carabobo, Falcón y otros destinos como el Delta Amacuro. «Calculamos un incremento del 10 al 20% en la operación, con la meta de alcanzar un vuelo semanal», detalló.

Los turistas rusos, añadió, valoran especialmente la calidez de la gente, las playas y atractivos como el Salto Ángel y Los Roques. Además, se promocionarán experiencias comunitarias, como visitas a barrios, y paquetes hacia el Delta del Orinoco, que ya registra reservas.

La operación marca un paso más en la recuperación del turismo en Venezuela, con Nueva Esparta como eje. Las autoridades confían en que la temporada alta —respaldada por vuelos regulares y promoción multidestino— consolide a la región como referente para otros mercados.