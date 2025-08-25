La primera etapa del Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Ciudad Bolívar se inauguró el 25 de agosto de 1973 por el entonces presidente de Venezuela, Rafael Caldera, en compañía del propio artista Jesús Soto y el gobernador del estado Bolívar, Manuel Garrido Mendoza.

Este proyecto, diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, lo concibió como una idea de integrar la arquitectura, el arte y el paisaje.

La primera fase de la construcción incluyó cinco edificios que albergaron despachos, departamentos administrativos y las primeras salas de exposición.

Contexto del museo

La iniciativa del museo estuvo impulsada por la Fundación Museo de Arte Moderno Jesús Soto, creada en 1969.

Su propósito convertirse en un centro cultural y educativo dedicado a las obras del artista y a una destacada colección de arte abstracto, cinético y contemporáneo que Soto reunió a lo largo de su carrera.

La visión de Soto era que el arte cinético, caracterizado por su movimiento y la interacción con el espectador, debía ser una experiencia más que un objeto pasivo.

Por ello, el museo lo diseñaron para que el público pudiera «penetrar» las obras y experimentar la relación entre el espacio, la forma y la luz.

La arquitectura de Villanueva se concibió para complementar esta filosofía, creando una armonía entre el edificio y las obras que alberga.

