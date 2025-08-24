La mañana del sábado, se reportó a través del Sistema Nacional de Riesgos un accidente de tránsito ocurrido en la prolongación de la Avenida 5 de Julio, adyacente al Cementerio Centurión, en la parroquia Catedral de Ciudad Bolívar.

Un vehículo, tripulado por Juan Sarmiento, un hombre de la tercera edad, y su madre como acompañante, quedó parcialmente sumergido en el agua tras salirse de la vía, atrapando a sus ocupantes dentro del automóvil.

La rápida respuesta de los equipos de Protección Civil municipal y regional, dependientes del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, permitió el rescate inmediato de ambos, quienes fueron asistidos en el lugar con primeros auxilios y descartaron lesiones.

Además del rescate humano, las autoridades gestionaron la extracción del vehículo del agua para evitar riesgos mayores y normalizar el tránsito en la zona.

El adulto mayor no se percató de la profundidad de la laguna que cubre ambos lados de la avenida, producto de la crecida del río Orinoco.

Además, no existía ningún tipo de señalización que indicara el peligro de circular por este tramo de la avenida 5 de Julio.

El agua cubrió ambos sentidos de dicha arterial vial de la parroquia Catedral del municipio Angostura del Orinoco.