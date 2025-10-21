Un hombre identificado como Abraham Yoendry Parra Vega, conocido en el sector como «El Condorito», fue asesinado a tiros delante de su hijo en el sector La Tiquera, municipio Catatumbo, en el Sur del Lago de Maracaibo, la noche del domingo 19 de octubre.

Según relatos de testigos, Parra se encontraba acompañado de su hijo cuando un hombre no identificado se acercó a él y sin mediar palabra le disparó al menos siete veces, al rostro y al cuerpo, propinándole heridas graves.

Tras el ataque, el agresor huyó de inmediato. La víctima fue trasladada con urgencia al hospital de Encontrados, donde lamentablemente murió minutos después a causa de la gravedad de las heridas.

Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación municipal San Carlos, comenzaron las investigaciones en el lugar, colectaron evidencia para esclarecer el crimen.

El cadáver del infortunado fue trasladado a la morgue del Hospital de Santa Bárbara del Zulia en el municipio Colón para la respectiva autopsia.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras hipótesis mientras continúan las pesquisas para localizar y capturar a los responsables por este violento hecho que conmociona a la comunidad local.