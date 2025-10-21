Un grave accidente ocurrido el domingo 19 de octubre en la vía principal del caserío San José, municipio Ospino, estado Portuguesa, dejó como resultado tres mujeres fallecidas y cinco personas lesionadas.

La tragedia se produjo cuando una camioneta Toyota Hilux, color gris, con placas A03E06V, que transportaba a varias personas, volcó aproximadamente en medio del trayecto de regreso desde El Chorro San Miguel hacia Ospino.

Entre las víctimas fatales fueron identificadas Dulce María Urquiola Cedeño y Sara Lugo Libia Escalona, mientras se espera la confirmación de la identidad de una tercera persona que no portaba documentos al momento del accidente.

Los cinco heridos, entre ellos el conductor Daniel Alejandro Ortíz López (29 años), Kelvis Jesús Flores Alejos (31), Jesús Alejandro López Parra (29), Gijaly Fabiana Escalona Grisman (26) y un adolescente de 16 años, fueron trasladados de emergencia al Hospital Central Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure para recibir atención.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia, auxiliar a los heridos y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Las investigaciones preliminares apuntan a una posible falla mecánica del vehículo como la causa del vuelco, y continúan para esclarecer los detalles de este lamentable suceso que conmociona a la comunidad local.