Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, habló por teléfono con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a quien expresó su voluntad de unirse a la «lucha» para «recuperar» la democracia en Venezuela e invitó a su investidura, que se realizará el próximo 8 de noviembre.

El equipo de prensa de Paz difundió un video con parte del diálogo, en el que el presidente electo reiteró sus felicitaciones a Machado por el Premio Nobel, que calificó como un «golazo de media cancha» que dignifica a «todos los sudamericanos y a la democracia mundial».

Para Paz, este reconocimiento «fortalece a todos el espíritu de lucha», especialmente en un pueblo que considera «como propio», pues vivió en Venezuela durante un año y medio debido al exilio de sus padres perseguidos bajo gobiernos militares.

«Nos quedan tres semanas para la investidura; serán cortas, pero ten en nosotros la voluntad de sumarnos a la lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Son momentos muy difíciles, pero aquí hemos dado un gran paso», afirmó.

Recordó que la segunda vuelta en Bolivia enfrentó a dos opciones: él y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y que el resultado claro de cambio marca una nueva etapa para el país.

«Los bolivianos me han dado el honor de estar aquí y también para sumarnos en la lucha por Venezuela y las democracias latinoamericanas», agregó.

Paz manifestó además su deseo de que Machado asista a la investidura para «fortalecer los lazos», a lo que la dirigente venezolana respondió que, a pesar de vivir en la «clandestinidad» y ser buscada por «terrorismo» desde hace once años, sería un honor. Señaló que «de aquí al 8 de noviembre pueden pasar muchas cosas».

Transición

Machado aseguró que están «cerca» de lograr la transición democrática en Venezuela, momento en que «Bolivia tendrá a su principal aliado» en el país caribeño.

«Y yo te recibiré especialmente en una Venezuela libre, será un honor. Te felicito», agregó.

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61% de los votos frente a un 45,39% de Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran «una tendencia irreversible» y prevé concluir el cómputo oficial entre miércoles y jueves.