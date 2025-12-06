En una operación humanitaria, tropas de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional de Colombia lograron rescatar a una menor venezolana de 13 años que había sido reclutada por las disidencias del Frente 33 de las Farc.

Según las autoridades, la niña fue trasladada desde el Catatumbo hasta el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, bajo engaños, para ser obligada a participar en acciones violentas contra la población civil y las fuerzas militares.

La operación permitió proteger y desvincular a la menor del grupo armado ilegal, que se encontraba bajo el control del Frente 37 de las disidencias de las Farc, según confirmaron las autoridades colombianas.

De acuerdo con la información recabada, la niña había salido de Venezuela debido a la difícil situación familiar: su madre se encuentra en un centro carcelario y su padre habría fallecido. Este contexto la llevó a ser vulnerable a la reclutación forzada.

El Ejército Nacional destacó que la intervención se realizó siguiendo protocolos humanitarios, garantizando la seguridad de la menor y su regreso a un entorno protegido, en el marco de la lucha contra los grupos armados ilegales en Colombia.