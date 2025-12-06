El motor que impulsa la Cruz Roja Venezolana (CRV) Filial Ciudad Guayana, son sus voluntarios, quienes celebran el Día Internacional del Voluntariado, fecha propicia para recordar la labor humanitaria que ejercen mujeres, hombres y jóvenes, en favor de los más necesitados.

Tal es el caso de Yaritza Jiménez, psicóloga y voluntaria por más de 14 años, quien dice sentirse orgullosa de pertenecer al movimiento humanitario más grande del mundo » Cruz Roja me ha dado la oportunidad de crecer en mi vida interior, conseguir aportar, servir y aprender».

Señaló por qué decidió convertirte en voluntaria «A pesar de cubrir mi ejercicio profesional cerca de la acción social sentía una inquietud por poder ampliar mi ayuda, orientarla, unirla a un propósito y en Cruz Roja siendo voluntaria conseguí esa oportunidad».

La psicóloga Yaritza Jiménez, afirmó además que ser parte de este movimiento humanitario fue una forma de ayudarse a si misma y a su entorno directo «Esta labor impacta no sólo tu vida personal sino que se expande a tu familia, a tus amigos, a tu vecino, definitivamente, te cambia», agregó.

Voluntarios de corazón

Por otro lado, Esteban Jiménez, aspirante a voluntariado, quien está próximo a graduarse en la Cruz Roja, comentó que el ser voluntario significa ser esa mano amiga que ayuda aquellos que lo necesitan, para aliviar aunque sea un poco esas situaciones o circunstancias donde muchas veces nadie más les ha apoyado.

Este joven guayanés , afirmó que ser un voluntario ha tenido varios matices «Vine con la intención de convertirme en socorrista, y poco a poco me ha enganchado la amplitud del movimiento en sus diferentes direcciones como Salud, Socorro entre otras; En definitiva es una de las mejores decisiones que he tomado, y el calor humano que se siente acá es indescriptible».

Juventud en acción

Entre tanto, José Guerra, brigadista de la Dirección de Juventud, indicó que tras la llegada de la pandemia despertó en él la curiosidad de invertir su tiempo en algo de utilidad, en aras de complementar su propósito de vida.

Guerra, aseguró que esta experiencia humanitaria le ayudo a desarrollar sus habilidades de comunicación entre otros aspectos de su experiencia personal.

«Gracias mi disposición por aprender y de ayudar a los demás, estoy facilitando talleres virtuales sobre salud mental con la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) algo que en mi posición como estudiante de psicología me ha permitido no solo enriquecer mis conocimientos sino que también puedo lograr que los voluntarios se actualicen para efectivamente apoyen a las comunidades».

Voluntad y mística

Por su parte, el médico internista, Carlos Marín, destacó que en sus 6 años como voluntario ha logrado dar su aporte en el área de consultas externas del módulo de salud «Me gusta atender y ayudar a nuestros pacientes, siento que ahora me esmero mucho más, siempre he sido así».

El también ecografista Carlos Marín, sostuvo que ser médico más allá de ser un desafío, es una bendición. «Poder ayudar desde el amor a los pacientes es nuestra misión».

¡Ser mejores para servir mejor!

«Ese es el lema que actualmente aplica la Cruz Roja Venezolana, en el cual se engloba la esencia de aquellos que asumen la responsabilidad de ayudar a otros pero que también quieren formarse en las labores humanitarias», así lo explica Yoledy Cedeño, directora de Voluntariado de la Filial Ciudad Guayana.

Igualmente, detalló que en su sede, ubicada en la urbanización Ventuari, sector Unare II, municipio Caroní, ofrecen un espacio de encuentro donde a los voluntarios se forman constantemente y además pueden realizar acciones concretas que benefician a quienes lo necesiten.

«Ellos desempeñan un papel crucial en la ayuda a los más vulnerables. Proporcionan asistencia directa en situaciones de crisis, distribuyen alimentos y suministros, ofrecen apoyo emocional y psicológico (…) su trabajo no solo alivia el sufrimiento inmediato, sino que también contribuye a la recuperación y resiliencia a largo plazo de las comunidades afectadas», subrayó.

Al ser consultada sobre quienes pueden ser voluntarios, la encargada de está area, informó que cualquier persona que comparta el deseo de ayudar puede convertirse en voluntario de la Cruz Roja «La organización valora la diversidad y busca incluir a personas de diferentes edades, orígenes y habilidades».

En este sentido, informó que los criterios para seleccionar a los futuros voluntarios pueden incluir la disponibilidad para participar en actividades, el compromiso con los valores humanitarios y la disposición para recibir capacitación.

Celebración con orgullo

Con respecto a la conmemoración de su día, Cedeño, explicó que el día sábado 06 de diciembre, los voluntarios de la Filial Ciudad Guayana, se reunirán para entregar el reconocimiento al «Voluntario del Año y al voluntario de corazón».

De igual forma, anunció que realizarán actividades recreativas, deportivas y un sentido compartir para el corazón de la Cruz Roja, sus voluntarios.