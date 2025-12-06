En un ambiente de fraternidad, compromiso institucional y profundo sentido de pertenencia, el equipo del Servicio Nacional para el Desarme (Senades) Bolívar celebró el encuentro denominado “Evaluación y Aprendizaje del Año 2025: Rumbo al 2026, Retos y Desafíos”, liderado por el coordinador estadal, Lic. Manuel González, y la coordinadora adjunta, Lic. Lizeth González.

Durante la jornada, se generó un espacio de diálogo y reflexión sobre las experiencias acumuladas a lo largo del año, abordando los avances, desafíos y aprendizajes de cada área operativa. Se revisaron las agendas de trabajo de los PSI (Promotores Sociales Integrales), así como el valioso accionar de los armeros y equipos de Zonas Libres de Armas, quienes compartieron sus experiencias en actividades de sensibilización, conversatorios y jornadas de desarme.

El encuentro también incluyó un refrescamiento de funciones y responsabilidades, fortaleciendo el sentido de propósito y pertenencia de cada integrante del equipo. La jornada culminó con un almuerzo compartido, símbolo del compañerismo que caracteriza al personal del Senades Bolívar.

Esta actividad reafirma el compromiso colectivo con la construcción de una cultura de paz y desarme, y sienta las bases para un 2026 lleno de nuevos desafíos, metas comunes y trabajo articulado en beneficio de las comunidades del estado Bolívar.