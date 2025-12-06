Casi una semana después de las elecciones generales del pasado domingo en Honduras, sus habitantes no saben aún quién será su nuevo presidente debido a un reñido duelo, liderado por pocos votos de diferencia por el candidato conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario de EE.UU., Donald Trump, frente al también conservador Salvador Nasralla, que ha multiplicado sus denuncias de irregularidades.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, seguía encabezando con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla, del Partido Liberal, sumaba 1.112.570 (39,49 %), una tendencia que se ha mantenido desde el jueves, según los resultados oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata de Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

El CNE, que está integrado por tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre, también registra hoy que de las 16.858 actas escrutadas, al menos 14.451 son «correctas», mientras que 2.407 presentan «inconsistencias», lo que supone que implicará un recuento voto por voto.

Al centro de cómputo del CNE están pendientes de ingresar 2.571 actas, de un total de 19.152.

Nuevas denuncias de irregularidades

Nasralla dijo hoy en sus redes sociales que a falta de actas electorales por ingresar al centro de conteo de votos, estaría aventajando con 40.000 a su oponente Asfura.

Añadió que faltan 755 actas del departamento de Cortés -en el que asegura que gana las elecciones-, 294 por ingresar y 461 «que malintencionadamente dictaminaron como inconsistencias».

Asfura, por su parte, llamó el jueves a la «serenidad» y a respetar el curso del proceso, y destacó el comportamiento cívico de la población.

«La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales», subrayó en sus redes sociales.

Desde el día de las elecciones generales, el ente electoral tiene hasta 30 días para dar a conocer los resultados finales.

La jornada de hoy ha transcurrido con una relativa calma, aunque con reiteradas denuncias de irregularidades, llamados a la serenidad y la expectación de los hondureños por conocer los resultados finales, que quizá podrían estar listos antes de la Navidad, según proyecciones del CNE.

Juan Orlando Hernández agradece a Trump

Y aunque Nasralla y Asfura aseguran que según las actas de las votaciones que tienen sus partidos, los dos ganarán las elecciones, ninguno se ha declarado virtual presidente electo.

En medio del ambiente triunfalista de liberales y ‘cachurecos’, como también se le conoce a los militantes del Partido Nacional, hoy lanzó un mensaje en video el expresidente Juan Orlando Hernández, agradeciendo a Trump el indulto que le concedió el pasado lunes, después de haber permanecido preso en Nueva York, desde febrero de 2022, cumpliendo una condena de 45 años de cárcel que le dictaron en junio de 2024 por narcotráfico y armas.

«Una vez más, quiero agradecer al presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras muy claras al pueblo hondureño», expresó Hernández, quien fue presidente de Honduras de 2014 a 2022, con el Partido Nacional, en su «primer mensaje en libertad».

Trump anunció el pasado 28 de noviembre que indultaría a Hernández, dos días después de haber expresado su apoyo a Asfura y pedirle a los hondureños que votaran por él.

«Por eso estoy agradecido que haya mostrado el interés en el destino de nuestra nación y ha comprendido la importancia de una Honduras segura, fuerte, próspera, mientras trabajamos para hacer a las Américas grandes de nuevo, el liderazgo del presidente Trump ha hecho toda la diferencia y agradezco profundamente», subrayó.

Señaló además que el «mensaje» de los hondureños en las urnas «está más que claro», con un pueblo que «escogió la verdad sobre la mentira, escogió la libertad sobre la tiranía y escogió la decencia sobre la desesperanza».