El Ejército de Ecuador abatió este martes a dos presuntos guerrilleros de grupos irregulares colombianos durante un operativo en la provincia fronteriza de Carchi, tras denuncias de extorsiones a hacendados y campesinos.

Los militares detectaron elementos armados en Casa Grande, La Pintada y La Estrellita, iniciando un enfrentamiento que dejó dos neutralizados. «Indicios, armamento e indumentaria los identifican como guerrilleros», dijo un oficial a EFE.

Decomiso y dudas

Incautaron dos fusiles AR15, ocho cargadores, 500 municiones, cinco granadas, chalecos e insignias de la «Compañía Raúl Reyes» (Frente 48 disidencias FARC). El general Fernando Silva advirtió: «Logos distraen; no es su sector habitual. Ocultan identidad real». Compartirán datos con Colombia.

Siguen operativos para capturar escondidos. Cuerpos a disposición de Fiscalía.

Ecuador vive «conflicto armado interno» desde 2024, declarado por Daniel Noboa contra bandas «terroristas» como Los Lobos y Los Choneros, aliadas a colombianos como Comandos de la Frontera. Noboa escaló guerra por violencia sin precedentes.