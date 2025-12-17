Integrantes del Ejercito de Ecuador observan el cuerpo de un presunto guerrillero dado de baja durante un operativo militar este 16 de diciembre de 2025, en la comunidad de Casa Grande, en Carchi (Ecuador). EFE/ Xavier Montalvo / ATENCIÓN CONTENIDO EXPLICITO

El Ejército de Ecuador abatió este martes a dos presuntos guerrilleros de grupos irregulares colombianos durante un operativo en la provincia fronteriza de Carchi, tras denuncias de extorsiones a hacendados y campesinos.

Los militares detectaron elementos armados en Casa Grande, La Pintada y La Estrellita, iniciando un enfrentamiento que dejó dos neutralizados. «Indicios, armamento e indumentaria los identifican como guerrilleros», dijo un oficial a EFE.

Decomiso y dudas

Incautaron dos fusiles AR15, ocho cargadores, 500 municiones, cinco granadas, chalecos e insignias de la «Compañía Raúl Reyes» (Frente 48 disidencias FARC). El general Fernando Silva advirtió: «Logos distraen; no es su sector habitual. Ocultan identidad real». Compartirán datos con Colombia.

Siguen operativos para capturar escondidos. Cuerpos a disposición de Fiscalía.

Ecuador vive «conflicto armado interno» desde 2024, declarado por Daniel Noboa contra bandas «terroristas» como Los Lobos y Los Choneros, aliadas a colombianos como Comandos de la Frontera. Noboa escaló guerra por violencia sin precedentes.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR