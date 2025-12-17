Alexander Airan Alvarado Reyes de 15 años de edad y Ashleikert Eduardo Ríos Salamanca de 17 años están desaparecidos desde el lunes 15 de diciembre en Ciudad Guayana, tras salir a trotar por la Avenida Pedro Palacio Herrera sin regresar a sus hogares en el sector UD 146 de San Félix.

Ambos primos practican boxeo y salieron como de costumbre a calentar antes de sus entrenamientos. Siguen la ruta habitual desde su comunidad hasta los alrededores del Parque La Llovizna.

Alexander estudia 5to año de bachillerato en el Colegio Fe y Alegría; Ashleikert, ingeniería de construcción en la Universidad de Oriente.

Los padres alertaron a autoridades policiales, incluyendo detectives del Cicpc, que recorrieron la zona sin encontrar rastro.

La desaparición preocupa a familiares y vecinos, quienes se han sumado a la búsqueda activa.

Cualquier información sobre su paradero se puede reportar a los cuerpos policiales o familiares directamente. Se pide máxima difusión para localizar a los jóvenes sanos y salvos.